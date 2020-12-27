Потужний циклон з Європи впливатиме на погоду в Україні

Такий прогноз погоди оприлюднила Наталка Діденко.

За словами синоптика, завтра, 28 грудня, в Україні буде потужний вітер зі швидкістю до 25 м/с.

Мешканцям Сходу поки що зарано розслаблятися, оскільки в них досі буде мінусова температура.

"Температура повітря вночі ще побуде низькуватою: 0-5 градусів морозу, на Сході до -6-9 градусів, на Півдні 0+3 градуси. Завтра вдень в Україні очікується 0+4 градуси, у західних областях та на Одещині +5+9 градусів, у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині -1-4 градуси", - йдеться у свіжому прогнозі погоди.

Дощі з мокрим снігом пройдуть у більшості регіонів Правобережної України, а в інших опадів не очікується.

У Києві 28 грудня також можливий дощ із мокрим снігом та ожеледь.

"У Києві понеділок обіцяє бути із сильним південно-східним вітром та з дощем, подекуди можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь. Погода - така собі какабека, особливо для підвищеного передсвяткового трафіку на дорогах", - своєрідно підсумувала Наталка Діденко у Facebook.

Раніше ми попереджали, що вже 29 грудня до України повернеться потепління, через що стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів.

Як стверджують в Укргідрометцентрі, в цей день похмуро буде тільки на північному сході, а на Закарпатті - дощ.

Нагадаємо, що Погода "підмочить" українцям новорічний настрій, несолодко буде і на Різдво

Як повідомляла Politeka, Погода під кінець року здивує "витівкою"

Також Politeka писала, що Антициклон мчить в Україну, в яких регіонах очікувати погодного удару