Російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників зовнішнім виглядом

Свіжий знімок з'явився в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, зірка серіалу "Інтерни" поділилася фотографією з сонячного Геленджика, заінтригувавши фанатів розкішною сукнею.

Як зізналася Христина Асмус, це не весільна сукня, а лише зміна образу для шоу. Більш того, фразою "це не весільна сукня, поки..", російська актриса, можливо, натякнула на майбутнє весілля.

За словами Христини Асмус, в день зйомок у неї була велика температура і її тримали "на уколах".

"Це була просто офігенна серія! Кілька разів прям в голос сміялася) Супер веселий, легкий і святковий випуск! І який фінал!! Хоч я і знала переможницю, але все одно очі вологі були. Докладний пост про проект зроблю пізніше, а поки всім-всім-всім спасибі за приголомшливий сезон!",- підписала актриса нові знімки, на яких вона позувала з білою перукою.

Перевтілення припало до душі шанувальникам і вони завалили її схвальними коментарями.

"Красива"," чітка", " признавайтеся, Ви з Голлівуду втекли?) ", "Нереально крута", "на знос працюєш, Христина", "шикарні образи", "як же все таки вам йде ваша натуральність. Без гриму і зайвої косметики", "волосся все коротше і коротше", - написали вони під знімками.

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