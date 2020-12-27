Які зміни підготовлені для населення

Українцям у 2021 році доведеться платити більше податків

Про це інформує портал Главком.

Аналітики підрахували, що після Нового року українцям, які вийшли на пенсію, доведеться платити податків на дві тисячі більше, ніж у 2020 році.

Для розрахунків експерти брали середню пенсію в 4370 гривень (річна виплата - 52440 гривень). Виходить, що за один рік пенсіонерам доведеться сплатити 9571 гривню податків.

З цієї суми ПДВ становить 8740 гривень, 465 гривень - мито, на утримання ЗСУ - 674 гривні тощо.

Через підвищення зарплат і пенсій, відповідно, українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, доведеться віддавати більше грошей в казну держави. У 2021 році пільговики, таким чином, заплатять на 2342 гривні більше.

Раніше ми попереджали, що в 2021 році Кабмін планує ввести накопичувальні пенсії.

Коли система запрацює, українців змусять віддавати 1% своєї зарплати на обов'язкові внески, а роботодавцям - ще 2% на додачу до єдиного соціального внеску. Працівники можуть виділяти на свої майбутні пенсії більшу частину зарплат, але тоді і власникам підприємств доведеться платити вищий ЄСВ.

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