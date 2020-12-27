Популярна співачка Мішель Андраде похвалилася епатажним виступом

Відповідні кадри зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, підопічна продюсера Потапа своєрідно вирішила привітати з днем народження музичний телеканал М1.

Мішель Андраде в особистому мікроблозі опублікувала відео свого виступу під час вручення музичних нагород "M1 Music Awards".

На кадрах можна побачити жарку Мішель Андраде в золотистій сукні в компанії танцювальної групи. Судячи з відео, підопічна Потапа плюнула на все і влаштувала тверк прямо перед камерами.

"З днем Народження Вас! Начебто і молоді, але з іншого боку стільки всього вже було зроблено і продовжуєте дивувати! Вітаю вас з 19 річчям! PS: Ох цей номер у мене назавжди в ❤ ️ ",- підписала вона спекотні кадри в своєму Instagram.

"Кращий номер за всю історію M1! Мишелька була", "Станцювала без мікрофона уривок, як нормальний артист, не зображуючи здібностей співати з такою хореографією", "Я пам'ятаю цей номер, як дивилася його, це було так круто", "Вау, яка ж красива", "А я пам'ятаю як я нереально за тебе переживала в цей день і одночасно дуже пишалася! Це було мегакруто", "Наша крихітка, дуже любимо", - написали шанувальники під публікацією.

Раніше ми розповідали, що з Мішель Андраде сталося нещастя під час підготовки до нового номера.

Підопічна Потапа поскаржилася, що "горіла" новою постановкою і дуже хотіла, щоб номер сподобався публіці, але примудрилася пошкодити собі шию.

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