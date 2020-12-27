Популярна модель Келлі Гейл похвалилася, як проводить час з коханим на березі океану
Зворушливе відео брюнетка з Victoria's Secret опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Як відомо, Келлі Гейл разом зі своїм коханим вирушили на Гаваї, щоб відсвяткувати Різдво.
На відео можна побачити, як задоволена брюнетка з Victoria's Secret в спокусливому купальнику спершу позує на піску, а потім елегантно заходить в океан.
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Пізніше в кадрі з'являється її коханий, з яким вони за ручку гуляють по безлюдному пляжу на березі океану.
"За вигляд можна померти", "фантастичний ролик", "я сильно розіб'ю йому обличчя, Якщо коли-небудь побачу його", "дуже сексуальна", - написали віддані фанати в коментарях під відеороликом.
Раніше модель Келлі Гейл подражнила фанатів, поставши перед об'єктивом камери в екстремальному міні-бікіні на люксовому відпочинку.
Свіже фото в мікроблозі зірка Victoria's Secret вирішила ніяк не підписувати. Особливої пікантності знімку надав "хижий" погляд, повз якого пройти її шанувальники просто не змогли.
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