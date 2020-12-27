Відомий російський артист та чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан анонсував прем'єру шоу, в якому взяла участь зіркова пара
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Тарзана в соцмережі.
Так, Сергій Глушко, відомий як Тарзан, опублікував у своєму акаунті фрагмент відео, на якому він з Корольовою з'ясовує стосунки - очевидно, саме це стало темою шоу "Плем'я".
На відео Тарзан розповідає про те, як любить Корольову, і що хоче, щоб вона була щасливою.
"Ми останнім часом стали дуже мало розмовляти одне з одним... Серьога не перестає мене дивувати", - сказала Корольова.
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Також на відео можна побачити, що Тарзан вирішив почати все з чистого аркуша та знову освідчитись своїй коханій.
В коментарях фоловери зазначили, що це справді гідний проєкт, але шкода, що так мало випусків.
"Як? Вже заключна серія? Я тільки зраділа, що хоч щось цікаве у святкові дні зможу подивитись", "Шкода, що серій так мало, проєкт вражаючий", "Чекаю з нетепінням", "Дуже круто", "Цікаво, що ж там буде далі", "За вами цікаво спостерігати", - пишуть у коментарях.
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