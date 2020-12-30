Потрібно враховувати, 2021 рік якої тварини за східним календарем, щоб правильно його зустріти і успішно прожити

Politeka.net розповість про важливі прикмети і традиції, які допоможуть стати щасливим і поліпшити добробут. Перш за все для цього треба подружитися з духовним символом і покровителем року.

2021 рік якої тварини

В основі східного гороскопу, створеного в Китаї, лежить 12-річний місячний цикл і 12 священних тварин, які змінюють один одного на посту. Китайці вважають, що символ року впливає на доленосні події, дарує або забирає у людей здоров'я, тому важливо задобрити його і домогтися прихильності.

2020 рік Щура змінить 2021 рік Білого металевого Бика. Цьому знаку китайського гороскопу приписують рішучість, працьовитість, твердість і вірність традиціям. Метал забезпечує символу міцну волю, а білий колір - рішучістю і впевненістю в своїх силах.

Згідно з китайським календарем, Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння і не має постійної дати. Виникає питання, коли почнеться рік Білого металевого Бика? Символ 2021 року вступить у свої права 12 лютого і впливатиме на долі людей до 30 січня 2022 року.

Джерело фото: ivona.bigmir.net

Яким буде 2021 рік Білого металевого Бика

Тварина 2021 року буде особливо цінувати вольові і благородні вчинки, а також регулярно підкидати випробування на мудрість. Бик не любить різкі зміни, до того ж його рік йде наступним після високосного, а тому обіцяє бути особливо спокійним. У першій половині з'явиться шанс більше часу приділяти близьким людям, роботі над собою і розвитку кар'єри, всі зусилля і ресурси, вкладені в рік Бика, повинні повернутися в подвоєному розмірі. При цьому краще не намагатися обдурити долю, рогатий покровитель часто карає нечестивців. Через те, рік якої тварини 2021, друга його половина може пройти в стресових ситуаціях, тому рекомендується поберегти нерви і здоров'я.

Новий рік принесе удачу економістам, аграріям, журналістам, працівників сфери мистецтва і рекламникам, але слід пам'ятати, що бик не любить ризикованих витівок, кардинальних реформ і перестановок, будь-які нові проекти і експерименти приречені на невдачу. В особистих відносинах він вважає за краще самотність, а тому людям буде важко зав'язати нові відносини. Пам'ятайте, 2021 рік якої тварини, і не турбуйтеся через труднощі з пошуком другої половинки.

Діти, народжені в рік Бика 2021

Цей знак наділяє новонароджених послухом і самостійністю і терплячістю. Враховуючи, 2021 рік якої тварини, такі люди будуть уникати скандалів, але не побояться відповісти за свої вчинки. Бак також наділяє дитину своєю впертістю і твердолобістю, вони заважають приймати зміни і засвоювати нові знання, зате допомагають домагатися успіхів у спорті.

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