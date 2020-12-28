Популярний співак і суддя шоу "Голос країни" Дан Балан знає, як потрібно зворушити своїх шанувальників

Фото з виконавцем з'явилося у фанатському Instagram-акаунті, присвяченому виключно судді шоу "Голос країни".

Так, у соцмережі опублікували різдвяне фото, на якому Дан Балан обіймається зі своєю мамою Людмилою.

Зірка шоу "Голос країни" позує з мамою на тлі вбраної ялинки.

"До Нового року залишилося 4 дні, вже присутній новорічний настрій?",- йдеться у підписі до опублікованого знімка.

Шанувальникам припало до душі спільне фото Дана Балана з мамою, тому вони засипали їх лайками і схвальними коментарями.

"Які ж ви Класні", "я так рада за вас", " Данчик, тільки з Тіною і Вєнєю. Чекаємо глобальних змін. А вони будуть", " людина створена, щоб дарувати людям добро, діти створені, щоб любити своїх рідних!", "А Данчик тільки з мамою, ні Тіни, ні Вєні, ніде не спостерігається, на жаль і ах", "мої рідні, як я вас люблю дуже сильно", - написали вони під публікацією.

Раніше ми повідомляли, що Дан Балан відверто висловився про свій роман з Тіною Кароль.

З моменту спільної появи двох артистів на шоу «Голос країни» Шанувальники не перестають знаходити все нові докази їх таємного роману.

В одному з інтерв'ю Балану довелося відповісти на питання про те, чи був їхній роман з Кароль реальним і чи варто шанувальникам чекати його продовження: "нехай це залишиться в книзі. У книзі, написаній рукою генія".

Нагадавши, Як виглядав Дан Балан до того, як підкорив Тіну Кароль

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