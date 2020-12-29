Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вивалила бюст в купальнику
Відома американка вражає своїми формами, пише Politeka.net. Шанувальники розміщують фото спокусниці у своїх фан-сторінках.
Цього разу красуня постала в купальнику, з якого ледь не вистрибували груди. Модель одягла чорний купальник на зав'язках з відвертим декольте.
Красиві груди зірки мало не вистрибували й не показувалися у всій красі. Погляд приманювала саме ця пікантна деталь, а також струнка талія.
Модель розпустила волосся, яке розвіяв вітер. Вона дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
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У вусі зірки блищала кругла сережка. Здавалося, на обличчі артистки практично немає макіяжу.
За зіркою відкривався гарний краєвид на пляж.
Фото було оприлюднено у фан-групі і зібрало трохи лайків і коментарів.
"Квіточка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в бікіні на мотузочках і міні-топіку. Красуня стояла біля стіни, хвалячись плоским животиком і апетитними місцями. Волосся дівчина залишила розпущеним і зовсім не соромилася показати свою красу.
Зірка виглядала просто неймовірно в настільки спокусливому вбранні.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в кофті в горошок і одних трусиках. Видно, що під одягом не було ліфчика. Модель злегка відставила стегно, хвалячись красивим вигином і стрункими ніжками. Вона розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись.
Зірка навіть в такому одязі виглядала вражаюче, і вражала своєю красою.
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