З'явилися подробиці "заморозки" тарифу на доставку пенсій українцям

Про це інформує прес-служба Укрпошти.

У компанії підкреслили, що продовжать в січні і лютому 2021 року доставляти українцям пенсійні виплати за тарифами, встановленими в 2020 році.

При цьому, як повідомляється в прес-службі, Мінфін, ПФУ і Мінсоцполітики будуть і далі будуть обговорювати зміну тарифів на доставку виплат в 2021 році.

"Протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені і доставлені пенсії за звичайним графіком", - додали в Укрпошті.

У прес-службі компанії також розраховують, що ПФУ після укладення додаткової угоди публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування в Укрпошту з банків. Це стосується тих населених пунктів, де закриваються їх відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

Раніше ми розповідали, що українським пенсіонерам доведеться більше платити податків у 2021 році.

Якщо брати для розрахунків середню пенсію в 4370 гривень, то виходить, що за один рік пенсіонерам доведеться сплатити 9571 гривню податків.

Через підвищення зарплат і пенсій, відповідно, українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, доведеться віддавати більше грошей в казну держави. У 2021 році пільговики, таким чином, заплатять на 2342 гривні більше.

Також ми розповідали, скільки грошей виділено на виплату пенсій у грудні.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,7 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму 23,6 млрд грн", - повідомляли раніше в ПФУ.

Нагадаємо, що Грошей на пенсії не вистачає, українцям доведеться заплатити зі своєї кишені

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