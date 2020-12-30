Якщо правильно вибрати, в чому зустрічати Новий Рік 2021, можна забезпечити собі успіх на наступні 12 місяців

Politeka.net розповідає, як правильно вибрати святкове вбрання за гороскопом, і застерігає від поширених помилок.

У чому зустрічати Новий Рік 2021

За східним календарем наступний рік пройде під заступництвом Білого Металевого Бика, здавна вважається, що символ можна задобрити квітами одягу і відповідної обстановкою. Йому приписують стриманість і консерватизм, тому наряди і сервіровка столу повинні бути гранично скромними - тварина це обов'язково оцінить і допоможе спокійно пережити наступний рік. Тому дуже важливо, в чому зустрічати Новий Рік 2021.

Бику найбільше припадуть до смаку світлі і металеві кольори: сірий, бежевий, жовтий, перламутровий, блакитний, сріблястий, пастельний і, звичайно ж, білий. Правильний вибір відтінку допоможе здійснити мрію: для отримання багатства потрібно вбратися в біле, а щоб зустріти любов, підійде світло-сіре. Не можна провокувати Бика червоним кольором, що викликає декором і яскравими малюнками, а ось можна заманити зеленим - кольором трави, і рослинними візерунками.

Говорячи про те, в чому зустрічати Новий Рік 2021, варто підкреслити: консервативний символ схвалить просту і комфортну одяг з натуральних тканин (льон, бавовна, шовк). Особливо у нагоді стануть народні образи. Бик буде зовсім не проти металевих прикрас, адже в 2021 році це буде його рідна стихія.

Як зустрічати Новий Рік 2021, щоб задобрити білого металевого Бика

Покровитель наступного року дуже цінує дотримання традицій, тому астрологи рекомендують відкласти походи в ресторан і відзначити свято вдома, в колі сім'ї і близьких. Бик оцінить, якщо новорічну ялинку прикрасять старими іграшками та гірляндами, особливо тими, які передавалися з покоління в покоління.

Сервіровка столу теж дуже важлива, слід уникати непрактичних декоративних елементів, а також всіх відтінків червоного. До місця доведеться металевий посуд і меблі, столове срібло і т.д. Приємним доповненням стане білосніжна скатертина. З меню необхідно виключити будь-які страви з яловичини або телятини.

У народі вірять, що певні прикмети і ритуали принесуть щастя в Новому році 2021:

Перед тим, як зустрічати Новий Рік 2021, необхідно забратися в будинку;

Потрібно роздати всі борги (як гроші, так і взяті на час речі), інакше вони будуть переслідувати весь наступний рік;

31 Грудня варто підвести підсумки, виписати всі завершені справи в 2020 році і плани на наступний, Бик схвалить працьовитість і передбачливість;

Не можна займатися домашніми справами після заходу 31 грудня, інакше прийде біда.

31 Грудня і 1 січня не можна пускати гостей в хазяйську спальню - це може привести до зрад.

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