Українська співачка Ірина Білик знає, як треба епатувати
Відвертий кадр зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, Ірина Білик, яка нещодавно отримала премію "Наша легенда", без штанів вирішила позагравати з фанатами.
Співачка згадала "минуле" і опублікувала в Instagram Stories публікацію, зроблену взимку 2019 року.
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Заради спекотного знімка Ірина Білик залізла на шкіряний диван в одному тренчі, щоб приховати те, що вона без штанів. Більш того, співачка задерла ноги в чоботях на стілець.
А свій зухвалий образ українська зірка доповнила яскравим манікюром і темним капелюшком.
"А ви тільки Снігуроньку викликали?",- підписала тоді Ірина Білик спекотне фото у своєму Instagram.
"Класна фотка", " краще шпильки і гострий носок. Ці чоботи перебір, грубо"," Чоботи, звичайно не best, а образ нічого так"," ось саме таку Снігуроньку і викликали", "Ірочка, я вас просто обожнюю у вашій професії!! Слухала ваші пісні з юності, я вас дуже люблю як співачку і автора ..Не варто уподібнитися тим, хто хоче заробити на соцмережах..Будьте яка ви є!", "Дуже схожа на Мадонну", " Ірина що ж ти блін твориш,ти ж напевно вже спиш,а нам що робити мужикам, адже фото виклала нам...таке що заснути не можна, чи будеш снитися всю нам ніч", - писали тоді їй фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Ірина Білик отримала нагороду напередодні Нового року.
50-річній співачці вручили нагороду "Наша легенда", а зірка подякувала відданих фанатів за підтримку.
Для виходу на "килимову доріжку" Ірина Білик підібрала костюм двійку жовтого кольору і білий капелюшок. Зухвалий образ вічно молода співачка доповнила зухвалим макіяжем.
Нагадаємо, що 50-річна Білик похвалилася новим образом після "омолодження"
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