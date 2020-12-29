Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як виглядає ідеальний вечір на тлі міського пейзажу

Молода знаменитість не перестає ділитися своїми яскравими фото, щоб привертати увагу до себе. Дівчина багато тренувалася, бажаючи роздобути форми мрії, після чого їй вдалося прославитися в Instagram. Тепер Рей хапається відпочинком і розкриває секрети успішних тренувань.

Так, найчастіше Рей проводить розминку на природі, а заняття з посиленим навантаженням обов'язково влаштовує в спортзалі. Як видно на фото знаменитості, їй є чим пишатися. Ідеальна шкіра, підтягнуті форми і приваблива зовнішність не залишать нікого байдужими.

У чорному купальнику на тлі вечірнього міського пейзажу фітнес-модель виглядала дуже привабливо. Ось що написали під кадром зірки, що демонструє свої сідниці:

"Гарячий образ🔥 😍 🔥 😍; не так мило, але вже гаряче; ви дуже красива дівчина, мені здається, я підкорений; ніколи не була плоскою; можу я зійти з розуму; тобі потрібно зробити груди! Вона буде виглядати підтягнуто; вона така непередбачувана; омг показує близнят !!!! ✨❣️».

Дівчина прославилася в Instagram завдяки тренуванням і фото в трендових Бікіні на пляжі, вона продовжує акцентувати увагу в своєму профілі саме на достоїнствах фігури.

Рей займається власним магазином одягу і також рекламує інші бренди. Як видно на фото, дівчина відчуває перед об'єктивом себе дуже впевнено. Рідко при цьому Соммер показує бюст, адже комплексує через розмір.

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