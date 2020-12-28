З'явилися подробиці гучного конфлікту між Меган Маркл і зіркою Голлівуду Дженніфер Еністон

Про це пише таблоїд New Idea.

Журналісти з'ясували, що раніше Меган Маркл намагалася встановити контакт з Дженніфер Еністон, з якою вона зараз живе по близькості в США.

Але зірка Голлівуду холодно відкинула всі ініціативи Герцогині, а взаємна неприязнь між ними виникла під час зйомок фільму "Нестерпні боси", який вийшов в прокат в 2011 році.

У цій стрічці Еністон дісталася одна з головних ролей, а Меган Маркл виділили всього 30 секунд. Спочатку молодій актрисі повинні були відвести трохи більше часу, але режисер вирішив інакше.

"Коли Меган дали роль в "Нестерпних босах", їй бачилося, що Джен зрозуміє, яка вона чудова, і вони стануть хорошими подругами. Але насправді нічого подібного і близько не було. Джен ледь її помічала. А Меган була просто спустошена, дізнавшись, що її роль скоротилася до 30 секунд. Майбутня герцогиня була настільки розчарована, що почала привселюдно критикувати фільм і говорити гидоту про зірок. Меган заявляла, що вона нітрохи не гірше за Дженніфер, і що "одного разу вона їй покаже", - стверджує обізнаний інсайдер, який знає про конфлікт Маркл і Еністон.

На жаль для Меган Маркл, всі ці гучні заяви дійшли до Еністон, тому вона ще більше стала недолюблювати починаючу актрису.

За інформацією ЗМІ, ще на початку 2000-х років Меган Маркл нібито мала необережність заявити, що вона не проти стати наступною "місіс Сміт". А вже в 2020 році екс-герцогиня намагалася всіма способами налагодити контакт з Бредом Піттом і його продюсерською компанією, що також не сподобалося Дженніфер Еністон.

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