Клієнт не розуміє, на яких підставах державний ПриватБанк блокує йому карту

Про це він розповів у своїй скарзі, яку опублікував на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк повторно блокує його карту без вагомих причин.

Через якийсь час йому вдалося дізнатися "попередню" причину. З'ясувалося, що невідомий покупець поскаржився нібито на шахрайство з його боку.

"...Не повернули гроші, шахрайство. Ну навіщо б ще шахраєві відкривати ФОП рахунок? Якщо впевнені в тому, що я "шахрай", то чому гроші покупців зараховуються на рахунок досі? А якщо не впевнені, то чому блокуєте? Враховуючи що повернення платежів іноді затримуються Банком до 3 діб, а на зарахування йде близько години, то хвилювання покупців очікувано", - розповідає чоловік у своїй скарзі.

Через три дні він дзвонить на гарячу лінію і дізнається, що співробітник банку створив помилкову заявку з розблокування карти, і йому доведеться знову чекати 72 години.

"...Тепер мені чекати нових скарг від покупців? Будь-який "нервовий" покупець може строчити на мене скарги через 5 хвилин після оплати, а я кожен раз повинен чекати по 3 дні? Проблеми потрібно вирішувати швидко. А не тримати в секреті і витрачати час обох сторін... Заблокували незрозуміло чому і незрозуміло за чиєю скаргою. І чи була скарга взагалі? Всю інформацію намагаєшся зібрати по шматочках. Такі дії тільки ставлять під сумнів довіру клієнтів", - дивується клієнт у своєму негативному відгуку.

У Приватбанку миттєво відреагували на скаргу і поспілкували вирішити проблему клієнта в найкоротші терміни.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - відповів у коментарях співробітник Держбанку.

Нагадавши, Рахунки в ПриватБанку під загрозою, орудують небезпечні шахраї

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк не повертає гроші після збою, у клієнтів здають нерви

Також Politeka писала, що У "Приват 24" стався збій, українці у відчаї