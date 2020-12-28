Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер у красивому купальнику показала свої достоїнства
Зірка виглядає неймовірно в будь-яких відвертих нарядах, пише Politeka.net. Варто відзначити, що красуня завдяки хірургам отримала фігуру, якій зараз без сорому хвалиться.
Кайлі позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.
Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна створювали ідеальний вигин.
Крихітні плавочки на тонких бретельках підстрибнули вище стегон. Золотий поясок став відмінним акцентом.
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Модель закрила очі, коли її волосся став розвіювати вітер. Вона ніби отримувала насолоду.
До слова, фанати прифотошопили зірці неймовірні види за спиною - космічні кольори неба і моря просто захоплювали.
За 13 годин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємного.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер підкреслила тканиною пишні обсяги. Пишні груди притягувала погляд, як і округлі стегна. Крім того, стильне плаття підкреслило тонку талію.
Знаменитість блиснула стрункими ніжками в довгому вирізі вбрання.
Дженнер одягла червоні туфельки на тонкій шпильці, тим самим подовживши свій силует.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала себе без обличчя. Красуня була в сукні, бретельки якого спустила, щоб показати ефектне декольте. Пишний бюст прямо випирав з наряду, що робило кадр максимально спокусливим. Дженнер доповнила образ великим кольє, яке можна побачити, якщо відірвати погляд від бюста.
Нагадавши, гаряча Кайлі Дженнер упакувала "персики" у вузенький топ, поза розбурхує фантазію
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер показала, що ховає під леопардовим вбранням
Також Politeka повідомляла, що соковита Кайлі Дженнер без ліфчика показала свою сміливість прямо на вулиці