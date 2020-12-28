Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер у красивому купальнику показала свої достоїнства

Зірка виглядає неймовірно в будь-яких відвертих нарядах, пише Politeka.net. Варто відзначити, що красуня завдяки хірургам отримала фігуру, якій зараз без сорому хвалиться.

Кайлі позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.

Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна створювали ідеальний вигин.

Крихітні плавочки на тонких бретельках підстрибнули вище стегон. Золотий поясок став відмінним акцентом.

Модель закрила очі, коли її волосся став розвіювати вітер. Вона ніби отримувала насолоду.

До слова, фанати прифотошопили зірці неймовірні види за спиною - космічні кольори неба і моря просто захоплювали.

За 13 годин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємного.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер підкреслила тканиною пишні обсяги. Пишні груди притягувала погляд, як і округлі стегна. Крім того, стильне плаття підкреслило тонку талію.

Знаменитість блиснула стрункими ніжками в довгому вирізі вбрання.

Дженнер одягла червоні туфельки на тонкій шпильці, тим самим подовживши свій силует.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала себе без обличчя. Красуня була в сукні, бретельки якого спустила, щоб показати ефектне декольте. Пишний бюст прямо випирав з наряду, що робило кадр максимально спокусливим. Дженнер доповнила образ великим кольє, яке можна побачити, якщо відірвати погляд від бюста.

Нагадавши, гаряча Кайлі Дженнер упакувала "персики" у вузенький топ, поза розбурхує фантазію

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер показала, що ховає під леопардовим вбранням

Також Politeka повідомляла, що соковита Кайлі Дженнер без ліфчика показала свою сміливість прямо на вулиці