Уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій

Про те, як українці отримуватимуть допомогу від держави на оплату послуг ЖКГ з 1 січня 2021 року розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна, пише РБК-Україна.

За її словами, з нового року оформляти субсидію доведеться за новими правилами. Зокрема, управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня. Замість цього заяви можна буде подати поштою, онлайн або в місцевих громадах.

У той же час, для тих трьох мільйонів людей, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили близько трьом мільйонам домогосподарств субсидії", - уточнила міністр.

Крім того, Кабмін розширив коло одержувачів виплат.

"Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова - три місяці потрібно платити єдиний соціальний внесок", - пояснила Лазебна.

Також на допомогу від держави можуть розраховувати українці, які доглядають за особою з інвалідністю, стали безробітними (відтепер доходи вказуються за останній місяць, а не за півроку) і чиї родичі перебувають на заробітках за кордоном.

Раніше ми повідомляли, з 1 січня українці платитимуть за газ на 14% більше, ніж зараз.

Ціна становитиме 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). У грудні 2020 року за газ українці платили 6,33 грн/куб.м.

У компанії пояснили, що зміни цін на газ в січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Нагадаємо, платіжки за комуналку готуються переглянути, за що дозволять не платити: "з урахуванням зростання тарифів..."

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