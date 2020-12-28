Українцям розкрили нюанси призначення пенсій у 2021 році

Нововведення анонсувала експерт Лідія Ткаченко, пише Обозреватель.

Вже з 1 січня 2021 року українцям, які досягли 60-річного віку, і яким не вистачає стажу, перестануть призначати пенсії.

До кінця поточного року держава виплачує українцям, яким не вистачає стажу, матеріальну допомогу до тих пір, поки вони не досягнуть необхідного віку для виходу на заслужений відпочинок.

Наприклад, якщо ви виходите на пенсію в 2020 році, у вас є 24 роки стажу, але вам потрібно 27, повну пенсію вам не призначать, але призначать так звану "соціальну" пенсію.

При таких розкладах на пенсію можна вийти в 63 роки, а до цього віку отримувати виплату (різниця між доходом і розміром мінімальної пенсії). Якщо у потенційного пільговика не було офіційного доходу, то він міг отримувати навіть мінімальну пенсію.

Але нові правила призначення пенсії вступають в силу з 1 січня 2021 року.

"Нові виплати не призначатимуть, а тим, кому пенсія вже призначена, вона буде виплачуватися до 63 або 65 років", – попередила Ткаченко українців.

Також ми попереджали про підвищення податків для пенсіонерів.

Якщо брати для розрахунків середню пенсію в 4370 гривень, то виходить, що за один рік пенсіонерам доведеться сплатити 9571 гривню податків.

Через підвищення зарплат і пенсій, відповідно, українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, доведеться віддавати більше грошей в казну держави. У 2021 році пільговики, таким чином, заплатять на 2342 гривні більше.

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