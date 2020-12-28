Відома співачка, колишня солістка групи "Серебро" Ольга Серябкіна засвітила найсолодші місця

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми спокусливий колаж, на якому крупним планом показала свої найсолодші частини тіла. Дівчина одягла святкову сукню сріблястого кольору. Під наряд красуня не стала надягати нижню білизну.

Варто відзначити, що сукня, а тим більше, пози співачки виглядали вельми вульгарно і непристойно. Серябкіна задерла платтячко, щоб оголити ніжку, а також присіла, засвітивши практично повністю оголену спину.

"Ділюся з вами своїм новорічним плейлистом. Відчуйте мій Новорічний vibe", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники буквально зійшли з розуму від її неземної краси.

"Яка гарна. Дуже крутий вигляд", "красуня", «Богиня», «дуже солодка», «ідеальна зовнішність», «дивовижна", " Оля... Чекаємо фотки з колажу в повному розмірі", "ось така Оля нам до душі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ольга Серябкіна прославилася завдяки групі "Серебро", у складі якої вона багато років виступала. Після уходу з колективу Олени Темнікової, Серябкіна була головною солісткою групи. Зараз дівчина займається сольною кар'єрою.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна побалувала спокусливими видами в непристойному декольте:"може затьмарити Сонце".

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