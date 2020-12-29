Зірка показала себе з найвигіднішого ракурсу

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, наскільки ідеальна в тісній сукні

51-річна зірка вражає своєю молодістю, красою і стилем, передає Politeka.net. Цього разу красуня продемонструвала шикарні форми в красивому, але здається, в занадто вузькому платті.

Зірка демонструвала ідеальні форми і свою шовкову шкіру в красивому вбранні. Велике декольте виглядало заворожуюче, а груди ледь не вискакували з вбрання - як же тісно їм.

Також сукня обтягнула струнку фігуру, а тонка талія виглядала не менш чудово.

Красуня присіла на високий стілець, виблискуючи красивими ніжками в міні. Гладка шкіра струнких ніжок блищала від світла, а чорні туфельки відмінно підходили до вбрання.

Зірка завершила образ клатчем і золотими прикрасами.

Пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірку завалили хорошими повідомленнями в листуванні.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес вбралася в красиве червоне плаття, яке здавалося повітряним. Сукня трималася на грудях знаменитості.

Тканина підкреслила тонку талію, а завдяки крою оголилися стрункі ніжки Дженніфер.

Наряд був довгим і прикривав сходинки, на яких позувала поп-діва.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес у 30 років співачка виглядала так, ніби вона підліток. Струнка, з ідеальною шкірою і підтягнутим тілом. У простому короткому топіку і подобі спідниці на зав'язках зі стрічками Джей Ло вразила фанатів.

Варто відзначити, що красуня активно займається спортом і стежить за харчуванням, тому і у свій 51 рік виглядає неймовірно.

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