Українські християни дарують один одному красиві привітання З Різдвом Христовим 7 січня, щоб нагадати про одне з головних світових свят

Politeka.net пропонує красиві листівки з побажаннями у віршах і в прозі.

Коли вітають з Різдвом Христовим

Зараз в Україні офіційними святами вважаються як католицьке Різдво (25 грудня) так православне (7 січня). Багато українців продовжують відзначати за старим стилем, торжество у них починається ще 6 січня, у Святвечір або Святий вечір - люди співають пісні, промовляють колядки і переодягаються в традиційні костюми, вітаючи один одного. Привітання З Різдвом Христовим можна також з самого ранку 7 січня.

Джерело фото: telegraf.com.ua

Вірші для листівок з привітаннями на Різдво Христове

Душевні вірші давно стали традиційною частиною листівок, їх друкують або записують від руки. Такі листівочки особливо цінують романтичні натури, які люблять літературу і мистецтво. Серед того, що говорять на Різдво в Україні, слід виділити Віфлеємську зірку і події, пов'язані з появою Ісуса Христа на світ. Ось вірші, з яких можна вибрати красиве привітання для листівки:

Джерело фото: pruvitannja.com.ua

Рождество стучится в дом...

С Рождеством вас, с Рождеством!

Мира, радости, достатка,

Чтоб в жизни все шло гладко.

***

В небесах звезда горит,

Рождество уже спешит.

Пусть же с первою звездой

Озарит ваш дом любовь!

***

Куті вам смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

Источник фото: klike.net

***

Вітаю, Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

Джерело фото: pryvitannja.blogspot.com

Привітання З Різдвом Христовим для листівок в прозі

Красиві картинки відразу дадуть зрозуміти, якй події присвячена листівка, але найголовніша сила полягає в словах. Проза завжди допоможе доступно висловити думку простими словами, підібравши смішні, прикольні, веселі, можливо, короткі або навіть дитячі побажання, щоб привітати близьку людину.

Вітаю З Різдвом Христовим 2021! Нехай Віфлеємська зірка знову зійде над землею і осяє його світлом, який вкаже шлях крізь терни на весь наступний рік. Цінуйте кожну мить і любите Ісуса Христа, який народився і помер заради спокутування наших гріхів.

Джерело фото: westwild.com.ua

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З Новим Роком та Різдвом Христовим вітаю в цей день, бажаю побільше щасливих хвилин життя, веселих свят і чуйних людей навколо, щоб друга половинка завжди підтримувала і дарувала щиру любов, а робота приносила задоволення.

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Щасливого Різдва бажаю в цей радісний день! Вітаю зі святом, нехай Христос принесе щастя і достаток у ваш будинок, наповнить його любов'ю і благодаттю. Бажаю, що 2021 рік пройшов легше і успішніше, ніж попередній.

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