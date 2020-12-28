Зірка показала свої неймовірні форми без сорому

Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, розсілася в кріслі в гарячій позі

Відома красуня демонструє найспекотніші місця в сміливих позах, пише Politeka.net. Цього разу Ніколь постала в м'якому зеленому кріслі, показуючи ідеальну фігуру.

Модель одягла бежеву блузу на голе тіло і кокетливо розкрила її. Красуня посвітила оголеними грудьми без будь-якого сорому.

Крім сорочки на Потуральскі нічого не було. Вона задерла ніжки, хвалячись оголеними стегнами. Тканина прикрила найінтимніше, коли красуня злегка розставила ніжки.

Модель відкинула голову вбік разом з чорним волоссям. На обличчі знаменитості не було макіяжу, але і без нього вона виглядає просто невимовно добре.

"Є одна річ, яку потрібно пам'ятати, щоб не відбувалося навколо. Я завжди буду віддавати перевагу любов ненависті,радість смутку і підтримку ревнощів", - написала Ніколь.

За годину пост зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі підтримали модель, а також написали багато компліментів.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль.

Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди. Білий легкий, напівпрозорий наряд мав шнурівку попереду, шовкові стрічки якої, зірка вирішила не зав'язувати.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральськи позувала в кофтині, під якою виднівся білий топ. Красуня дала можливість розглянути пристойне декольте у всій красі. Як можна зрозуміти, Ніколь зайнялася спортом, і розповідає про свої тренування.

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