Відомий український ведучий Володимир Остапчук вирішив дізнатися у своїх шанувальників, як вони дивляться на питання оплати рахунку в ресторані

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий запустив напівжартівливу рубрику, поставивши питання, хто повинен оплачувати рахунок, якщо жінка з чоловіком пішли в який-небудь заклад. Рубрику Володимир озвучив в образі шепелявого Гната, якого він жартома називає «мачо з ваших снів».

Пізніше Остапчук зняв відео з ресторану, розповівши, що йому відповіли шанувальники.

«Результати дослідження показали, що 100% дівчат хочуть, щоб платив чоловік. Всі чоловіки сказали, що платять порівну. Я сьогодні перебуваю в ресторані, у мене на обід буде олів'єшка і смачний борщ. Тому я запрошую сюди якогось чоловіка, а дівчата нехай сидять голодні», - підвів підсумок Остапчук, влучно пожартувавши над жінками.

Пізніше у себе в сторіс він продовжив обговорювати це питання, натякнувши, що не зовсім розуміє, хто вирішив, що чоловіки повинні завжди платити за жінок.

Варто відзначити, що сам Остапчук вже потрапляв у скандал, пов'язаний з фінансами. Колишня дружина телеведучого звинувачувала його в тому, що він практично не допомагає фінансово дітям.

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