Кейт Міддлтон і принц Вільям допустили помилку прямо на публіці
Про це пише Cosmopolitan.
Так, на герцогів Кембриджських обрушилася хвиля критики після того, як Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили правила карантину.
Справа в тому, що герцоги Кембриджські під час прогулянки перевищили допустиму кількість людей. І це порушення помітила не тільки громадськість, а й поліція.
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І тепер за Кейт Міддлтон і принцом Вільямом будуть пильно стежити, щоб вони знову не порушували карантинні обмеження.
Більш того, герцоги вперше за 32 роки порушать королевську традицію і не з'являться на різдвяній службі в Сандрінгемі. Всьому виною тотальний локдаун, через який британцям категорично заборонено збиратися великими компаніями.
Раніше ми вже розповідали, як герцоги Кембриджські наплювали на багаторічні традиції.
Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям вважали правильним не записувати британцям привітання З Різдвом на тлі посилення карантину у Великобританії.
Замість цього вони просто подякували у своєму мікроблозі людям, задіяним у боротьбі з пандемією китайського вірусу.
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