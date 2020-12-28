Що сталося в палаці

Кейт Міддлтон і принц Вільям допустили помилку прямо на публіці

Про це пише Cosmopolitan.

Так, на герцогів Кембриджських обрушилася хвиля критики після того, як Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили правила карантину.

Справа в тому, що герцоги Кембриджські під час прогулянки перевищили допустиму кількість людей. І це порушення помітила не тільки громадськість, а й поліція.

І тепер за Кейт Міддлтон і принцом Вільямом будуть пильно стежити, щоб вони знову не порушували карантинні обмеження.

Більш того, герцоги вперше за 32 роки порушать королевську традицію і не з'являться на різдвяній службі в Сандрінгемі. Всьому виною тотальний локдаун, через який британцям категорично заборонено збиратися великими компаніями.

Раніше ми вже розповідали, як герцоги Кембриджські наплювали на багаторічні традиції.

Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям вважали правильним не записувати британцям привітання З Різдвом на тлі посилення карантину у Великобританії.

Замість цього вони просто подякували у своєму мікроблозі людям, задіяним у боротьбі з пандемією китайського вірусу.

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