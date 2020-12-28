Астрологи розкрили, чому 2020 рік став таким важким і багатим на різноманітні катаклізми, а також розповіли, чого чекати від 2021

Так, астролог Олексій Фандєєв звернув увагу на те, що цей рік був настільки шокуючим для людства через ефекти від переміщення планет. Зокрема, в грудні сталося рідкісне явище, яке трапляється раз на 800 років – Сатурн і Юпітер підійшли один до одного на максимально близьку відстань.

Саме це явище, за словами Фандєєва і стало причиною пандемії, військових конфліктів та інших катаклізмів. Астролог нагадав, що в останній раз планети зближувалися ще в 1226 році, який ознаменувався розгромом хрестового походу Людовика IX. За словами Фандєєва, 2020 рік став точкою зміни циклів і стиком різних епох. Тепер людство чекають зміни.

Астролог додав, що найближчим часом заступництво перейде Водолію, який уособлює безмежний космос.

У свою чергу, відомий астролог Павло Глоба розповів, що новий глобальний цикл, який почнеться в 2021 році, пройде під знаком Змієносця, пише "МК". Цей період буде досить важким, проте деяким знакам зодіаку пощастить більше за інших.

Так, вдалим цей час може стати для Левів, Риб, Овнів і Тельців. Так, Овнам допоможе впливова людина з їх оточення, Тельців чекає різке кар'єрне зростання, а Близнюкам пора готуватися до подорожей.

Раки зможуть примножити свій стан допоможе знайомство із заможною людиною, у Левів буде все стабільно в сімейному житті, а ось Дев може очікувати пропозицію руки і серця і хороша зарплата.

Терезам варто задуматися про підвищення кваліфікації за допомогою курсів або тренінгів, у Скорпіонів очікується поповнення в родині і розширення житлоплощі, Стрільцям рік запам'ятається численними зустрічами і поїздками.

Козерогам рік принесе нове джерело доходів, Водолії зможуть змінити своє соціальне становище, а Рибам варто почати рухатися вперед і просто пожити для себе.

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Як повідомляла Politeka, астролог Павло Глоба назвав головного невдахи 2021 року серед знаків Зодіаку.

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