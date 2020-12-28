До чого ж красива жінка

Українська співачка Таїсія Сватко, яку називають таємною дружиною Олега Винника, підкорила видом на червоній доріжці

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з вручення премії "Пісня року". Для виходу в світ 46-річна красуня вибрала довгу чорну спідницю з посадкою на талії і прозору червону кофтинку. Під кофтою виднівся чорний ліфчик, який підтримував пишні груди зірки.

Таюне (під таким псевдонімом виступає Таїсія) розкинула руки і закинула голову. Видно було, що артистка сміється від щастя.

"Спасибі @olegg.vynnyk за пісню "солодкі сльози". Щаслива, що саме з цією композицією мене відзначили Національною премією", - підписала фото Таїсія.

У коментарях красуні залишили масу приємних відгуків.

"Таюне Ваша творчість мені подобається, а Ваша пісня "солодкі сльози», просто супер", " красуня з чудовим голосом!", "Вогонь", "Ви з Олегом прекрасна пара", "відмінна пісня. Голос хороший", "Браво! Таюне, ти, молодець, велика, щастя тобі в житті!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Сватко довгий час є бек-вокалісткою Олега Винника. Однак і в сольному плаванні жінка встигла себе зарекомендувати, отримавши престижну нагороду.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника не стримала пристрасть, тісно притулившись до артиста в гриммерці:"шикарна пара".

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