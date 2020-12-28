19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала спекотне фото в міні

Починаюча модель і співачка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина, яка живе, працює і навчається в США, показала, як насолоджується сонцем і теплом в Майамі. Так, на фото Соня присіла навпочіпки посеред тенісного корту.

З урахуванням спекотної погоди, дівчина одягла коротке чорне плаття в злегка спортивному стилі. Євдокименко млосно позує на камеру, поклавши голову на руку.

"Пальми, океан, міні-сукні. Хотіли б ви жити там, де тепло цілий рік або зміна сезонів вам більше до душі?", - підписала свій знімок красуня.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Ой, ні в якому разі! Як чудово бачити зміну сезонів! Стільки нових емоцій!", "Літо цілий рік", "красуня! Я люблю весну", "Вау, Софія!", "Там добре де нас немає", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Софія Ротару прокоментувала можливе одруження Соні з 31-річним підприємцем Денисом Жадановим.

"Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - заявила артистка.

Нагадаємо, внучка Ротару, спокусила мільйонера, покрасувалася в "хижому" вбранні.

Як повідомляла Politeka, юна внучка Ротару без ліфчика засвітила "заборонений плід", розкривши піджак: нареченому-мільйонерові пощастило.

Також Politeka писала, що сувора Ротару вперше висловилася, що думає про нареченого-мільйонера своєї внучки: "А голос, як у діда".