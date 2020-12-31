Незважаючи на те, що 2020 рік був проблемним для багатьох артистів, деяким зіркам вдалося буквально злетіти і стати набагато популярнішими, ніж вони були роком раніше

Politeka.net вирішила згадати, хто із зірок в 2020 році підривав хіт-паради і заголовки преси.

Один з найкрутіших проривів в 2020 році здійснила актриса Ксенія Мішина, яка стала першою «Холостячкою» України. Шоу стало найбільш рейтинговим за історію подібних проектів в Україні, а Ксенія отримала тисячі нових шанувальників.

Екс-солістка групи "Время и стекло" Надія Дорофєєва в кінці 2020 року запустила сольний проект. Перша пісня артистки "Горить" підірвала не тільки українські, а й світові хіт-паради. Співачка повернулася в топ українських зірок, про неї знову заговорили. Крім цього, вона стала новим тренером шоу "Голос".

Шоу "Танці з зірками" запалило відразу кілька зірок і дозволило повернутися забутим. Так, скандальна телеведуча Ольга Фреймут після участі в проекті знову повернулася в медійний простір. Не виключено, що в новому році їй довірять новий проект на телебаченні.

Екс-учасниця групи ВІА Гра Санта Дімопулос заявила про себе, як про окрему одиницю. Красуня зуміла серйозно наростити свою популярність завдяки перемозі в проекті.

Рок-виконавиця Юлія Саніна хоч і була популярна до участі в проекті, завдяки «Танцям» знайшла нових шанувальників і вийшла на новий рівень особистого бренду, окремого від групи The Hardkiss.

Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк завдяки шлюбу із зіркою сама стала справжньою знаменитістю. Сьогодні простий нотаріус перетворилася на популярного блогера і героїню новин.

А ось хлопець російської виконавиці Ольги Бузової, блогер Дава сильно піднявся завдяки дуету з Філіпом Кіркоровим. Під кінець року Дава вирішив випустити ще й спільну пісню з Ольгою.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут взялася за старе, сполохавши мережу іграми з популярним красенем: "нормальна баба, чого ви?".

Як повідомляла Politeka, волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Дантес: з такою не занудьгуєш.

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