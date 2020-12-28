Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав справжнє втілення 2020-го року в відразливому костюмі

Новий знімок популярного гумориста з'явився на офіційній сторінці «кварталу» в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Сказати, що цей рік був важким-це не сказати нічого! Тому, все, що ми можемо зробити, це залишити все погане в 2020, пробачити всіх неприємних людей і включити Новорічний "Вечірній квартал" 31 Грудня. Налаштовуємося тільки на позитивні емоції і круті події в новому 2021 разом!",- йдеться у підписі до знімка.

На фото можна побачити Кошового під час виконання одного з номерів на сцені. Одягнений артист в костюм у вигляді плюшевої "купи" з ковпаком на голові і написом "2020". Очевидно, він символізує собою рік, що минає, який став небувало важким для всього світу.

Українці тут же почали коментувати фото.

"Набридли, жах", "був хороший колектив, а став чим став. Відповідний одяг", "саме з цим костюмом ви у мене тепер і асоціюєтеся Женечка:)", "чекаємо позитивного настрою", "Нормально піде", "так рік не легкий...", "Та дійсно хочеться з вами провести новорічну ніч і посміятися від душі", - пишуть люди.

Нагадавши, пафосний Євген Кошовий з "Квартал 95" звернувся до українців, сидячи на золотому троні: "Ах, ви ж наші кровосиси".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" після хвороби здивував новою зачіскою і звернувся до українців: "Передайте, що ми...".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" з чубчиком розчулив видом на невідомому фото: "Солоденький зайчик Женя".