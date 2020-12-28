Найбагатша співачка України Камалія підкорила образом у розкішній білій сукні

Зірка поділилася новими стильними фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Співачка взяла участь у модному показі українського дизайнера Катерини Чепак, яка створює вечірні та весільні сукні. Камалія вийшла на подіум в одному з нарядів нової лінійки, вміло продемонструвавши його красу.

Так, на фото співачка позує в довгій білій сукні з оригінальним вирізом на декольте і спідниці, а також шлейфом і численними блискітками. У такому вбранні співачка виглядає по-справжньому розкішно і жіночно.

Шанувальники виконавиці не змогли стримати почуттів після нових фото.

"Королева", " сукня-супер!", "Шикарна", " Нереально красива!«,» Принцеса-Лебідь«,» дуже красива«,» яка ж ви красива, розкішна, прекрасна, фото нереально круті«,» яка фігура«,» Еталон жінки - це Ви Камалія«, " Снігова королева! Офігенна сукня!", "Дуже красива Камалія!«, "На мій погляд, цей наряд однозначно один з кращих, що я бачила!", "Я під враженням, а що говорити про чоловічому полі. Дуже красиво!", "Камалія, ви така красива!!!!!!! А плаття так підкреслює Вас!", "Дуже жіночний наряд!!» ,- пишуть люди в коментарях.

Нагадавши, найбагатша співачка України Камалія позажигала з Сумською в зухвалих образах:"як же я скучила".

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