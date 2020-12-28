Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав свою красуню-кохану

Ще недавно Рибак боровся за серце Мішиної на очах у всієї України. Втім, навіть під час проекту він не приховував, що у нього є дівчина. Про це він навіть розповів найголовнішій героїні шоу.

Як повідомляє Politeka.net, тепер, коли шоу відгриміло, Рибак вирішив у відкриту показати свою кохану. У розділі сторіз свого Instagram він опублікував спільне фото з дівчиною, зроблене в одному із закладів столиці.

Коханою Рибака виявилася українська модель Аліна Смирнова. На знімку вони з Андрієм стоять в обнімку, відвернувшись від камери. Втім, на своїй сторінці дівчина опублікувала те ж фото, тому очевидно, що пара більше не планує приховувати свої стосунки.

Відзначимо, що Смирнова активно просуває себе як модель і постійно публікує в соцмережах нові знімки, серед яких трапляються і вельми пікантні.

Нагадаємо, що у восьмому ефірі шоу Мішина прийняла рішення про виключення з числа претендентів на своє серце Андрія Рибака.

"Багато пишуть, що я зробила помилку. Але що таке помилка? Помилка-це коли щось йде не так, але серце не може помилятися. У п'ятницю я прийняла таке рішення лише тому, що добре зрозуміла, що відчуваю, а точніше сказати чого не відчуваю», - прокоментувала тоді свій вчинок Мішина.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина розговорилася про своє скандальне рішення: "Я зробила помилку...".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "вони не пара!".

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.