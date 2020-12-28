Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала милий новорічний образ у светрі

Як повідомляє Politeka.net, в ці дні багато хто вже передчуває наближення свята, проте не у всіх в зв'язку з цим з'являється гарний настрій. Втім, шанувальники Наді Дорофєєвої знайшли вихід, і вирішили самі створити атмосферу свята, запостивши фото зірки в зимовому образі на її фан-сторінці.

Так, на фото Дорофєєва позує в чорному светрі з червоною і зеленою обробкою. Волосся співачки зібране у високі пустотливі хвостики. Її образ доповнює макіяж в теплих помаранчевих відтінках, який вигідно виділяє її блакитні очі.

"У вас вже є новорічний настрій?",- поцікавилися автори публікації.

Відповіді шанувальників Наді не змусили себе чекати.

"50/50", "нет ноу ні", "у мене в принципі немає настрою, не те шо новорічного", "Ого", - пишуть люди.

Відзначимо, що сама Надя зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зараз перебувають на відпочинку. Судячи з постів у соцмережах, вони вирушили насолоджуватися сонцем на Балі.

На одному з відео Надя вирішила продемонструвати нову маску Instagram, запросивши Дантеса випробувати її. Сама красуня була з мокрим волоссям. По всій видимості, вона тільки що вилізла з басейну.

Нагадаємо, волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Дантес: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку.

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