Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала милий новорічний образ у светрі
Як повідомляє Politeka.net, в ці дні багато хто вже передчуває наближення свята, проте не у всіх в зв'язку з цим з'являється гарний настрій. Втім, шанувальники Наді Дорофєєвої знайшли вихід, і вирішили самі створити атмосферу свята, запостивши фото зірки в зимовому образі на її фан-сторінці.
Так, на фото Дорофєєва позує в чорному светрі з червоною і зеленою обробкою. Волосся співачки зібране у високі пустотливі хвостики. Її образ доповнює макіяж в теплих помаранчевих відтінках, який вигідно виділяє її блакитні очі.
"У вас вже є новорічний настрій?",- поцікавилися автори публікації.
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Відповіді шанувальників Наді не змусили себе чекати.
"50/50", "нет ноу ні", "у мене в принципі немає настрою, не те шо новорічного", "Ого", - пишуть люди.
Відзначимо, що сама Надя зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зараз перебувають на відпочинку. Судячи з постів у соцмережах, вони вирушили насолоджуватися сонцем на Балі.
На одному з відео Надя вирішила продемонструвати нову маску Instagram, запросивши Дантеса випробувати її. Сама красуня була з мокрим волоссям. По всій видимості, вона тільки що вилізла з басейну.
Нагадаємо, волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Дантес: з такою не занудьгуєш.
Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку.
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