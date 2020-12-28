Відома російська ведуча і співачка Ольга Бузова розкрила свої плани на найближчий час зі своїм коханим Давою

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, ведуча опублікувала фото з аеропорту, на яких позують зі своїм бойфрендом Давидом Манукяном. На знімку 27-річний репер і відеоблогер стоїть, засунувши руки в кишені, а Бузова з посмішкою притискається до нього.

Ведуча вибрала одяг вільного вуличного стилю і доповнила свій образ незвичайною зачіскою з безліччю дрібних кісок, з якими її важко впізнати.

"Я відлітаю на заслужений відпочинок, але я з Вами на зв'язку завжди, будемо підводити підсумки і вітати один одного зі святами. Вгадаєте, куди летимо?",- написала знаменитість.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Нарешті відпочинок, ти заслужила", "її інтерв'ю одне лицемірство«,» не важливо куди, важливо з ким", "куди б ви не полетіли головне Дава поруч! З наступаючим любові і щастя молоді!", "Навіть не знаю, на Мальдіви напевно", "яка красива Олечка", "вона вважає себе співачкою, але адеквати які розбираються в музиці сміються над нею", "яка ж ти красива я думаю на гірськолижний курорт", "гарного відпочинку вам, Амазонка моя", - пишуть люди.

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