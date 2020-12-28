Люди все одно не оцінили

Дівчата з оновленого складу ВІА Гри показали вражаючі форми в чорному і червоному

Ксенія Попова, Уляна Синецька і Софія Тарасова продовжують радувати шанувальників пристрасними образами в стилі минулих складів культового жіночого гурту. Їх нові знімки з'явилися на офіційній сторінці ВІА Гри в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на фото виконавиці приміряли на себе фатальні образи в чорно-червоній гамі. Дівчата позують в шкіряних штанях, латексних топах або просто кофтах з глибокими вирізами. На одному з фото Синецька пафосно позує в центрі, Тарасова млосно нахилилася до неї, а Попова витончено вигнулася вбік, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Втім, шанувальники продовжують ставитися до нового складу групи без особливого захоплення. У коментарях до фото можна зустріти вельми суперечливі думки.

"Брюнетка дуже цікава, сексуальна, яскрава! Кучерик харизматична і теж красива. А блондинка має якусь особливу ніжність і чарівність", "найкращий подарунок від вас це ваша творчість, пісні спасибі вам величезне", "Кучерява вже зовсім не подобається, стільки гордовитості! Понти", "Боже, коли Уляна вже одягнеться?", "Це не ВІА гра", "мені цей склад взагалі ніяк, передостанній був супер", "перша фотка немов сестри, друга новорічні феї, третя фатальні красуні", - пишуть люди.

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