Мама української "королеви ночі" Олі Полякової порадувала віддану армію шанувальників
Відповідне фото з'явилося в особистому мікроблозі співачки в Instagram.
Так, Оля Полякова вирішила похвалитися новою зачіскою своєї мами Світлани.
"Матуся з новою стрижкою", - підписала "королева ночі" новий знімок в Instagram Stories, на якому Світлана позує на тлі прикрашеної ялинки.
Демі Роуз побалувала своєю пишною безсоромністю в спокусливому декольте: "Ух, як ефектно!"
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "А де така потворна...?"
Біда з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "Не треба народжувати, коли..."
Це ж фото викликало фурор після того, як його опублікували в одному з фанатських Instagram-акаунтів, присвячених Олі Поляковій.
"Я тобою захоплююся, хоч часом і дивуюся, ну звідки стільки світла?! Може, ангел просто це?",- йдеться у підписі до фотографії.
Новий образ Світлани Полякової припав до душі шанувальникам, через що вони завалили її схвальними коментарями і лайками.
"Вау"," це дуже мило"," Боже, нібито 18 років"," обійняти і плакати: натюрморт дівчинка і персики"," їй завжди 16", - написали користувачі під публікацією.
До цього ми розповідали, як Оля Полякова здивувала схожістю в зовнішності з Надею Дорофєєвою.
На опублікованих знімках Полякова позує з явно "помолоділим" обличчям і білосніжним волоссям. Частина шанувальників звинуватили кумира в наслідуванні Наді Дорофєєвої.
"Дівчина з татуюванням дракона", - підписала "королева ночі" знімки у своєму мікроблозі.
Нагадаємо, що Оля Полякова без сорому показала, як обвисає бюст
Як повідомляла Politeka, безсоромна Оля Полякова показала справжню пристрасть у червоному
Також Politeka писала, що фігуристу Полякову застали в роздягальні в невідповідний момент