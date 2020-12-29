Мама української "королеви ночі" Олі Полякової порадувала віддану армію шанувальників

Відповідне фото з'явилося в особистому мікроблозі співачки в Instagram.

Так, Оля Полякова вирішила похвалитися новою зачіскою своєї мами Світлани.

"Матуся з новою стрижкою", - підписала "королева ночі" новий знімок в Instagram Stories, на якому Світлана позує на тлі прикрашеної ялинки.

Це ж фото викликало фурор після того, як його опублікували в одному з фанатських Instagram-акаунтів, присвячених Олі Поляковій.

"Я тобою захоплююся, хоч часом і дивуюся, ну звідки стільки світла?! Може, ангел просто це?",- йдеться у підписі до фотографії.

Новий образ Світлани Полякової припав до душі шанувальникам, через що вони завалили її схвальними коментарями і лайками.

"Вау"," це дуже мило"," Боже, нібито 18 років"," обійняти і плакати: натюрморт дівчинка і персики"," їй завжди 16", - написали користувачі під публікацією.

До цього ми розповідали, як Оля Полякова здивувала схожістю в зовнішності з Надею Дорофєєвою.

На опублікованих знімках Полякова позує з явно "помолоділим" обличчям і білосніжним волоссям. Частина шанувальників звинуватили кумира в наслідуванні Наді Дорофєєвої.

"Дівчина з татуюванням дракона", - підписала "королева ночі" знімки у своєму мікроблозі.

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