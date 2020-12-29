"Можуть оштрафувати за такий вчинок..."

Мрію актора Джеймса Духана побувати в космосі частково виконали

Про це пише видання The Times.

Відомий актор помер ще в 2005 році у віці 85 років, і тут з'ясувалося, що прах зірки "Стар Треку" таємно зберігали на МКС.

Так, син актора Джеймса Духана звернувся з незвичайним проханням до бізнесмена Річарда Герріотта пронести на МКС прах його батька, який заздалегідь був заламінований в його портрет.

У 2008 році підприємець відправився на станцію як турист і зміг таємно пронести фотографію з прахом, сховавши її під внутрішнім покриттям Європейського модуля «Коламбус».

Герріотт побоювався, що його можуть оштрафувати за такий вчинок і просив родичів зірки "Стар Треку" замовчувати про це.

Через 12 років бізнесмен зрозумів, що пройшло достатньо часу для того, щоб розкрити секрет. За словами сина Джеймса Духана, актор за життя дуже хотів відправитися в космос, але у нього не було можливості втілити цю мрію в життя.

Раніше ми розповідали про смерть відомої актриси Розалінд Найт.

Актриса, яка знялася в популярному серіалі "Шерлок", пішла з життя у віці 87 років 19 грудня. Представники зірки точні причини смерті не повідомили.

Актриса виконала ролі в таких серіалах, як "Дурням щастить", "Пригоди Шерлока Холмса", "Пуаро", "Дживс і Вустер", "Чисто англійські вбивства", "Міс Марпл" і "Корона".

Нагадавши, не стало знаменитого актора, його фільмами насолоджувалися мільйони

Також Politeka писала, що Обожнювана мільйонами актриса відійшла в інший світ