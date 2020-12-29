Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких 2021 почнеться вкрай вдало

За словами фахівця, серед щасливчиків виявилися чотири представники зодіакального кола. Глоба запевняє, що везіння наздожене вас вже під кінець року, що минає.

Овен

У представників цього знака Зодіаку рік білого бика почнеться з позитивної ноти, але вам належить трохи постаратися для досягнення бажаного. Глоба радить позбутися непотрібних і старих речей в будинку. Не зайвою буде і генеральне прибирання. Особливу увагу Овнам варто приділити своїй другій половинці.

Терези



Народжені під цим знаком Зодіаку зірвуть куш в любові. За словами астролога, зірки зійдуться в найбільш благополучному поєднанні, але не потрібно сподіватися лише на удачу. Глоба радить кінець року провести з близькими і не перепрацьовуватися на роботі.





Козоріг



Початок нового року стане для Козерогів надуспішним. Глоба запевняє, що можливі конфлікти з близькими, але їх можна буде уникнути, обдумуючи кожен свій крок. Козероги також досягнуть успіху на роботі. Астролог рекомендує залагодити важливі справи до кінця 2020 року.



Риби



Вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас, але все стане на свої місця з 29 грудня. Глоба запевняє, що перед Новим роком вам краще прислухатися до порад близьких і не закидати важливі справи.





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