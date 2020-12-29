Телеведучий програми" Зірковий шлях " Тимур Мірошниченко кардинально змінив імідж перед Новим роком
Як повідомляє Politeka.net, зірка позбувся своєї знаменитої бороди з мужньою просіддю, тепер його насилу можна впізнати. У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото Тимура після гоління, яке викликало бурхливий ажіотаж.
34-річний ведучий показав в сторіз "повне оновлення в Новому році", він сфотографувався до і після процедури. Як видно на фото, без бороди Мірошниченко виглядає помітно молодше, позначається відсутність сивого волосся на обличчі. Примітно, що зачіску він залишив колишню.
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Пізніше у своєму мікроблозі знаменитість виклав знімок з літака, в якому разом з дружиною і двома дітьми відправився на відпочинок. Для Селфі він приспустив маску і показав, що дійсно збрив бороду і зустріне Новий рік в незвичному для нього образі.
"Попереду цілих два тижні абсолютно різнопланового відпочинку! Спочатку тепло і море 🏝, потім-сніг і гори 🏔 а ще ми вперше зустрічатимемо Новий рік не в UA. P. S. моя борода теж у відпустці, але обіцяла швидко повернутися! 🧔 ",- поділився він своїми планами в описі.
Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд ведучого і навіть його колега Володимир Остапчук не стримав емоцій:
"З бородою краще 😂"; " зовсім інша людина)"; " Красунчик і з бородою і без!!!"; "Чоловік без бороди, як дитина"; "нехай її ніколи не збриває"; " про Боги ... Який він молодий без бороди 😊"; " треба ж ! Як борода змінила людину. З бородою цікавіше набагато!"; "На Скічко став схожий"; "Правильно 🙌 👍 бородаті задовбали вже 😱 все як під копірку"; "Тимур збрив разом з бородою 10 років, зі свого обличчя і став студентом))"; "так, не привично без бороди, молодий хлопець. Удачі вам, гарного відпочинку.🔥 "; "Що це за хлопчик на фото)))))"; "я без бороди вас, Тимур, не впізнала в сторіз"; "Тимур, повертайте бороду, тому що без неї ви - як Зібров без вусів".
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