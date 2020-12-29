Українців чекає загальна мобілізація, в армію заберуть не тільки чоловіків, а й жінок

Як передає Politeka.net, в недавньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський розповів, що відбудеться в разі посилення конфлікту на Донбасі. Є кілька варіантів мобілізації, пише "КП в Україні" зі слів військового експерта Олега Жданова, все залежить від обставин.

"Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки", - заявив глава держави, коментуючи можливий напад з боку Росії.

За словами полковника запасу Олега Жданова, якщо ворожі війська відкрито вторгнуться на територію України, президент зобов'язаний оголосити воєнний стан, а Верховна Рада - схвалити його протягом 72 годин. Відразу після цього проводиться загальна мобілізація. Її також можуть оголосити ще до введення воєнного стану, якщо розвідка отримає достовірну інформацію про підготовку вторгнення з-за кордону. У такому випадку теж необхідне рішення президента.

Буде три хвилі мобілізації. У Збройні сили першим чергу заберуть резервістів, які мають військову спеціальність - їх оперативно відправлять у військові частини. У такий резерв входять і жінки, наприклад, медики. Призовників до шести місяців готують до бойових дій. На той час повістки вже отримають резервісти другої хвилі, їх везуть в навчальні центри для підвищення кваліфікації і вже після цього направлять в частини, можливо, відразу відправлять в бій. У третю хвилю призвуть з резерву громадян старше 45 років, їх навчатимуть близько 11 місяців. Примітно, що за покликаними українцями збережуть робочі місця і зарплати.

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