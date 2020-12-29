Відомий хореограф і учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вразила одкровеннями

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, Ілона Гвоздьова постала після пологів перед шанувальниками у вузькій сукні, що робить акцент на стрункій фігурі, і вирішила допомогти українським чоловікам з подарунками на Новий Рік.

"Мій чоловік ніколи не розумів натяки, випадково відкритий журнал на потрібній сторінці, фото переслане на Viber зі словами мовляв "красиво так" і так далі, можна продовжувати нескінченно. Звичайно я його за це не звинувачую, адже ми з різних планет,звідки йому знати те,що у мене в голові і що саме я хочу від нього. Тому вважаю своїм обов'язком допомогти всім вам, дорогі наші чоловіки і просто в "лоба" дати кілька корисних ідей для подарунка", - написала хореограф в мікроблозі і озвучила цілий перелік можливих подарунків для жінок на Новий Рік.

Також учасниця "Танців з зірками" запропонувала підписницям в коментарях "накидати" свої варіанти подарунків, щоб чоловіки не розстерялися перед Новим роком. Більш того, Гвоздьова назвала, що ні в якому разі не можна дарувати коханим.

"Вау", "Молодчинка, дуже круті ідеї", " а що взагалі існують чоловіки, які розуміють натяки? Їм потрібно конкретно говорити, що хочеться або необхідно", "Ой, ну всі дорослі люди. Я за те, щоб кожен озвучував, чого його душенька бажає. При чому краще із зазначенням всіх параметрів і в ідеалі місця, де можна купити", "красуня", "красива як завжди", "яка шикарна", "як тепер непомітно показати йому цей пост, щоб зрозумів натяк", "Бомба", - написали дівчата під публікацією.

Раніше Ілона Гвоздьова опублікувала зворушливі знімки з чоловіком Іваном на честь його дня народження.

Пара перебуває у відносинах вже 11 років і у них є дочка Валерія і син Домінік.

На знімках зіркове подружжя показало справжнє кохання: закохані обіймалися і цілувалися в найрізноманітніших локаціях.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей

Як повідомляла Politeka, чоловік Гвоздьовий ризикнув життям заради коханої, натовп охнув

Також Politeka писала, що біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової