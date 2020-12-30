Часто, щоб виглядати ідеальніше, знаменитості вдаються до маленьких хитрощів

Зірки притягують погляди не тільки завдяки своїм талантам, а й зовнішності, пише Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, які вдаються до маленьких хитрощів, щоб виглядати ефектніше, а саме - носять перуки, накладки з волосся або нарощують собі волосся.

Все ж, варто відзначити, зараз не всі соромляться прикрашати себе подібним способом. Зокрема, блогери носять перуки й просять зірок говорити про це відкрито.

Українська співачка Тіна Кароль носить накладку з волосся, завдяки чому у неї з'явилася густа шевелюра. На фото, де в артистки тільки своє волосся, помітно, як їх набагато менше.

Коли влітку співачка Наталія Могилевська кардинально змінила імідж, користувачі мережі стали її тут же обговорювати. Красуня стала блондинкою. Люди стверджували, що красуня носить перуку і це цілком можливо.

Олю Полякову також звинуватили в тому, що вона носить перуки або нарощує собі довге волосся. Не будемо стверджувати, однак на одному зі знімків можна побачити натуральну красу співачки.

Алла Пугачова все життя проносила перуки, як і її колега Ірина Аллегрова. Натуральне волосся зірок далеке від ідеальності, тому накладні - допомагають їм бути досконалішими.

Співак Філіп Кіркоров раніше мав пишну шевелюру, але з віком, на жаль, його волосся стало гірше, тому артист носить перуки, що приховати від очей шанувальників ніколи не вдасться.

Підкреслимо, що носити перуки зараз абсолютно не соромно, навпаки завдяки їм образ можна зробити яскравіше.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".

Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".