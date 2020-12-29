Російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, зворушив ніжними кадрами з немовлям

Як повідомляє Politeka.net, він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео з Африки. Під час зйомок екстремального шоу "Плем'я" Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) і Наташа Корольова зблизилися з аборигенами, які подарували їм незабутні емоції.

У ролику Тарзан в чорно-блакитній сорочці взяв на руки маленьку африканську дитину в жовтому костюмчику, ймовірно, дівчинку. Шоумен похитав дитину на руках з блаженною посмішкою на обличчі, а щоб вона не нервувала, почав "агукать" і погладжувати по спинці. Втім, чадо не виявляла особливого занепокоєння в руках великого кучерявого чоловіка.

Багато користувачів мережі прийшли в захват від такої зворушливої картини, але деякі нагадали і про скандал з коханкою:

"Стільки ніжності в цьому відео"; "Вам потрібно свою маленьку дівчинку"; " Сергію йде бути татом )))👍👍👍👍👍"; "яка принадність 😍"; " свого вже народив в Африці😍 😍 😍"; "Вам потрібно свою дівчинку народити";" вам терміново потрібно подумати про поповнення в родині 👶"; "терміново вам ляльку треба"; "дівчинка красуня яка 😍"; "треба повторити другого тарзанчика"; "дівчинка лялечка. Славна дитина. Відвезіть з собою в Росію 😂. Дай бог щоб і у вас з'явилося таке ж щастя!"; "Терміново будь-якими шляхами-красуню доцю!!!"; "Така лапочка . 🤗 😇 Бажаємо Вам з Наташею таку ж лялечку😍 💖"; "Тарзан Мауглі зловив"; " Шульженко народила?".

Раніше молода актриса Анастасія Шульженко заявила, що вагітна від Сергія. Наташа Корольова, в свою чергу, виявила пропажу коштовностей з квартири і подала заяву в поліцію.

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