Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує зустрічатися з Олександром Еллертом, пара навіть живе разом

Як стало відомо Politeka.net, кохані з'їхалися не відразу, але тепер ні про що не шкодують. Ксенія в інтерв'ю "Фактам" розповіла, як їм вдається зберігати теплі стосунки після зйомок програми.

Актриса зізналася, що готова була відразу жити разом з Олександром, а ось її фавориту знадобилося три дні, щоб зважитися на такий крок. Всі переживання виявилися безпідставними, адже зараз вони не сваряться. Вона вірить, що і через рік їх роман з Олександром буде таким же бурхливим, веселим і емоційним.

"По побуті-в цілому все добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу", - зізналася Мішина. - "Взаємна повага, любов і підтримка — ось три кити, на яких повинні стояти гармонійні відносини".

Ще на шоу Олександр познайомив Ксенію зі своєю 13-річною дочкою Елею. "Холостячка" запевняє, що у них з дівчинкою прекрасні довірчі відносини, вони часто зустрічаються, коли знаходять вільний час. До того ж, Еля знайшла спільну мову з сином Мішиною, Платоном.

"Нещодавно разом відвідували аквапарк, де чудово провели час. Сподіваюся, незабаром ми зблизимося ще більше: я хочу бути для неї подругою", - висловилася Ксенія.

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Мішина також висловилася про те, що відчуває в ролі батька:

"Побачивши, як Платон на кілька годин захопився подарунком, я ще раз зрозуміла, якою ж владою ми батьки володіємо. Так просто, здійснювати дивовижні чудеса, які на рівні відчуттів наші діти ніколи не забудуть".

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»