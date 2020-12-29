Настя Каменських на очах у всієї країни влаштувала пристрасні поцілунки з Андрієм Данилком, але тут же поспішила виправдатися перед Потапом

У мережі спливли кадри з популярного шоу "Х-Фактор", в якому Настя і Андрій брали участь в якості суддів. Пікантний момент між артистами показали на одній з фан-сторінок Каменських в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на відео суддів можна побачити в процесі обговорення одного з учасників шоу. Каменських починає щось говорити, проте в цей момент до неї впритул нахиляється Данилко, привертаючи її увагу.

"Моя лапочка...а це ще один фанат", - з гумором зазначає співачка, вказуючи на свого колегу.

Після цього Данилко тягнеться до неї за поцілунком в щоку і Настя погоджується, при цьому прикривши їх обличчя рукою. На питання ведучої про те, від кого вона прикривалася, Каменських чесно зізналася: "Від Льоші, він дивиться. Льоша, я не цілувалася з ним, все".

Однак, в цей момент Данилко знову потягнувся до співачки і зробив вигляд, що цілує її. Така поведінка артиста здивувала навіть Олю Полякову, яка сиділа поруч з Каменських.

"Боже, яка любов! Що ви підлили Данилку?",- поцікавилася співачка.

Потрібно відзначити, що присутні в залі бурхливо відреагували на забавну сценку між артистами.

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