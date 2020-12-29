Співачка і екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва неприємно здивувала шанувальників

Кадри зі співачкою з'явилися у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений виключно дружині Володимира Дантеса.

На відеоролику можна побачити, як Надя Дорофєєва під нову пісню "Горить" танцює для своїх шанувальників в Тіктоку.

Для зйомки дружина Володимира Дантеса підібрала ультра-коротке чорне плаття з глибоким вирізом, чорні ботфорти, а також зробила невеликі хвостики з волосся.

Деяким користувачам сподобався танець Наді Дорофєєвої, але були і такі коментатори, які розкритикували зірку за зовнішній вигляд, банальне відео. Більш того, фанати звернули увагу на занадто худі ноги співачки, назвавши їх "палицями".

"Щось мені тепер вона не дуже", "дитячий сад", "очей не відвести", "Ноги як палиці чогось", " скільки можна?", "Минуло 10 років - лалалала", "одне і теж", "на жаль, форма ніг...", "Надюха, красотуля, супер!", "Напевно ніколи", " ось пощастило якомусь чоловіку з Вами! Заводна Весела з фігуркою все супер! Так тримати", " Прикольно, але де Позитив..", "Ноги як у пацана", "Сильно худа стала"," досить, не викладайте цю хрінь скрізь"," так смикати палицями будь-яка зможе", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Дорофєєва в купальнику змусила фанатів їй заздрити.

Як відомо, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом в компанії друзів вирушили на відпочинок, і співачка порадувала шанувальниками кадрами, на яких вона позує в спокусливому купальнику.

Спершу зірка, мабуть, вирішила заінтригувати шанувальників, оскільки поверх купальника одягла білу сорочку, а пізніше вона її скинула.

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