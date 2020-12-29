Російська легендарна 71-річна співачка Алла Пугачова, дружина 44-річного Максима Галкіна, вразила природною красою

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фан-сторінку Примадонни в соцмережі.

"Благо не в тому, щоб життя було довгим, а в тому, як нею розпорядитися: може трапиться, та й трапляється нерідко, що живе довго проживає мало», - підписаний знімок.

На опублікованому фото Пугачова відображена практично без косметики. Її очі тільки злегка підведені. Волосся Примадонна залишила розпущеним. На ній надіта легка біла футболка з принтом.

Таке фото викликало справжній фурор в мережі. Шанувальники захоплюються натуральною красою Пугачової, і засипають її компліментами.

"Дай вам бог прожити довго-довго на радість своїм дітям, онукам. Будьте здорові і щасливі", "щастям світиться ця жінка", " як завжди на висоті», «Ой, яка натуральненькая, свіженька, як з баньки! З легким паром!", "Як же я вас обожнюю», «мила і домашня», "Красуня", " ви прекрасні завжди, і з макіяжем і без. Натуральність це природна краса. Обожнюю вас. Здоров'я і всіх благ", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Алли Пугачової і довела брата.

Як повідомляла Politeka, гордий Максим Галкін похвалився дорослою донькою, копією Алли Пугачової: "Аллочка молода"

Також Politeka писала, що дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна винесла "Модний вирок" старшій сестрі Христині Орбакайте.