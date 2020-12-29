Шахраї не втрачають надії "розвести" клієнтів Приватбанку на гроші

Попередження від клієнта з'явилося на порталі Мінфін.

За словами жінки, їй почали надходити дзвінки нібито від ПриватБанку з пропозицією оформити карту Голд з підвищеним кредитним лімітом.

"Дзвінок скинула, так як карта У мене є, ліміт на ній потихеньку знижую — хочу з часом взагалі закрити (це зовсім інша історія). Але для профілактики вирішила все-таки наїхати на саппорт банку, були думки, що мій номер просто в базі потенційних клієнтів. У саппорті увагу приділили, перевірили номер з якого дзвонили, номер на який дзвонили-сказали що мого номера в базі немає, і відношення до номера з якого дзвонили банк не має", - розповідає вона у своєму відгуку.

Наступного дня їй знову нібито подзвонили з Приватбанку, але текст звернення кардинально змінили.

Тому клієнтка попередила інших українців бути гранично обережними через нову можливу схему мошенників з картами.

"На наступний день знову дзвінок, з іншого телефону, та ж історія, але вже текст трохи інший, у відділення не запрошують, просто: «якщо Вас зацікавила пропозиція — натисніть 1, і Вам прийде посилання з покроковими інструкціями, і т.д.» загалом так, чесний народ — особисто я з такою підведенням ще не стикалася, тому будьте пильні", - резюмувала дівчина у своєму відгуку.

У Приватбанку відреагували на публікацію і заявили, що прозвон можуть здійснювати агенти банку з метою запропонувати українцям оформити карту.

"Ситуація описана вами, схожа на дзвінок від агентів банку, який здійснюється лише на номери, яких немає в базі банку з цілллю запропонувати оформити картку... Дякуємо вам за пильність. Ми рекомендуємо не переходити за сумнівними посиланнями та не залишати там персональну інформацію чи дані картки", - відповів представник держбанку в коментарях.

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