Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала свої принади в жаркій позі

Зірка вражає фігурою іменитих дизайнерів, тому часто стає героїнею зйомок в їх нарядах, пише Politeka.net.

Однак цього разу красуня одягла колготки і чобітки, а більше на ній нічого не було. Даний знімок опублікували в одній їх фан-груп зірки.

Белла позувала забравшись на дерев'яний, по всій видимості, перевернутий стіл.

Красуня підігнула ніжку, хвалячись яка вона струнка в довгому чоботі. Зірка злегка вигнулася, сидячи в сідлі.

Зірка позувала прикрившись рукою в рукавичці. Груди здавалося невеликий, але це не зменшувало такого пікантного ефекту, який був проведений.

При цьому погляд красуні здавався безневинним.

За три години пост зібрав кілька десятків лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі писали, як захоплені стрункістю моделі і її сміливістю постати без одягу.

"Неймовірна дівчина", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала, нагнувшись до камери. Зірка приспустила джинси, і виставила назад свої сідниці.

Модель підійшла ближче, ледь не виваливши пишний бюст. Останній виглядав ефектно в декольте, ледь не вистрибуючи назовні.

Плоский животик і красива талія - це просто неймовірно добре.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в білих вафельних рушниках. Красуня сидить перед дзеркалом і знімає себе на телефон, хвалячись сміливим вбранням. Білизни на дівчині не було, але це зовсім не бентежило модель. Поруч можна побачити стаканчик з кавою.

"Це був мій халат до того, як я його вдягла", - написала вона.

Нагадавши, Белла Хадід дозволила помацати свої "Черешеньки" спокусливій красуні

А ще Politeka писала, що розкута Белла Хадід з Victoria's Secret обтягнула пружних "близнючок" тісним топом

Також Politeka писала, що безсоромниця Кендалл Дженнер дала фору зірковим сестричкам в прозорій сіточці