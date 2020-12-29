Російська актриса Христина Асмус поскаржилася на особисті проблеми напередодні Нового року

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з ванної готелю в пікантному образі. Вона відображена в чорній сукні з відвертим декольте, під який вирішила на надягати бюстгальтер.

Христина Асмус позувала перед дзеркалом, спершись руками на амувальник. Вона зробила собі просту зачіску, скріпивши неслухняне волосся шпильками за вухом. Розкішний зовнішній вигляд не приховує втоми актриси через святкові клопоти, про які вона розповіла в описі.

"Хто - я? 🤔 Хто в агонії купує подарунки в самий останній момент? 🛍 Стоїть в пекельних пробках, чергах, нічого не встигає, злиться 🙈, засмучується, що якусь річ не встигнуть виготовити, принт не встигнуть нанести, доставку не роблять або магазин не бере трубку? А ще кого бісить відповідь: "мені нічого на треба дарувати!»? Адже все одно знають, що куплю, немає б допомогти", - жартома обурилася Христина.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд Христини Асмус висловилися про її новий імідж в коментарях:

"Помічали, що коли розлучаються, настає нове життя і багато дівчат змінюють колір волосся, зачіски, я зі своєю зачіскою все життя, це що я нудно живу, чи що?"; "Чорнушечка😊 😍"; "інша:)"; "Як тобі йде цей колір ! Набагато більше ! Бомба ! 💣 💣 💣 🔥 🔥 🔥 "; "Добре вам бути темненькою🔥 🔥 🔥"; "пора дітей заводити, які подарунки"; "хороша фотографія. Тут ти красуня, а не кривляка"; "всі ми трошки Христина Асмус"; "молодець 👍 всім би таких Снігуроньок на Новий рік)"; "взагалі не схожа на себе... щось нове";"на цій фотографії значно старше виглядаєте) хоча в житті вам точно своїх років не даси)".

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

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