У 2020 році, що минає, багато популярних артисток встигли убити шанувальників зміною іміджу

Щоб завжди бути в "тренді", привертати увагу публіки і дивувати сміливими експериментами, в цьому році багато артисток зважилися на зміну іміджу – хтось спеціально схуд, хтось перефарбував волосся, а хтось-все відразу. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які змінили імідж і здивували "перебором з красою":

Анна Корсун здивувала публіку не тільки зачіскою, але ще і новим стилем в синьому костюмі з сіточкою. Зірку в Instagram розкритикували цього разу не за відвертість, а за явний набір ваги.

У 2020 році Надя Дорофєєва почала свою сольну кар'єру і вже встигла випустити перший кліп. Спеціально до виходу композиції артистка змінила образ і перефарбувалася в блондинку.

Ольга Бузова вирішила зробити нову зачіску і не тільки наростити волосся, але ще і заплести безліч маленьких кісок. Перед відправленням у відпустку разом з коханим Давидом Манукяном, дівчина відвідала салон краси.

Анна Седокова змінювала зачіску в 2020 році кілька разів, одним з найнесподіваніших образів став образ з малиновим кольором волосся. На зйомках спеціального шоу "квартира 69" співачка блищала з неймовірного кольору локонами.

Христина Асмус з блондинки стала брюнеткою потай від фанатів і зізналася в цьому лише через місяць. Актриса заявила, що приховувала це, так як в майбутньому все одно перефарбується назад.

Настя Каменських безліч разів експериментувала з зачіскою. Одним з останніх перетворень стало рішення Насті здивувати соціальну мережу зачіскою з довгими косами.

Ані Лорак, як і Каменських, змінила образ завдяки зачісці і наростивши блискучі пасма в тон своєму горіховому відтінку. Зірка вирішила знову здивувати виступом в новому іміджі на записі кліпу і "твоєї коханої".

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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